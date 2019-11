POL-ANK: Fazit zum heutigen Polizeieinsatz in Greifswald aufgrund einer Versammlung

Greifswald (ots) - Am heutigen Samstag (16.11.2019) hat die Polizeiinspektion

Anklam einen Einsatz mit rund 100 Beamten - eigene Kräfte sowie

Bereitschaftspolizei und Bundespolizei - in der Greifswalder Innenstadt

durchgeführt. Anlass war eine angemeldete Demonstration, die sich gegen das

Sicherheits- und Ordnungsgesetz (´SOG - Nein danke!´) richtete. In der Spitze

nahmen etwa 280 Personen an dem Demonstrationszug teil.



Kurz nach 13:00 Uhr starteten die Teilnehmer am Bahnhofplatz mit einer kurzen

Auftaktkundgebung. Anschließend gingen sie entlang der Bahnhofstraße über die

Goethestraße zunächst bis zum Mühlentor, wo es eine Zwischenkundgebung gab. Über

die Domstraße zogen die Teilnehmer weiter bis zum Ort der Abschlusskundgebung am

Landesverfassungsgericht. Die Anmelderin hat ihre Versammlung gegen 15.00 Uhr

offiziell beendet.



Die Versammlung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich. Die Teilnehmer waren

kooperativ.



Aufgrund des Verkehrskonzepts der Polizei konnten die Einschränkungen im

Stadtgebiet so gering wie möglich gehalten werden.







