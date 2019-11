POL-NB: Zeugenaufruf zu einem schweren Verkehrsunfall in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 15.11.19, gegen 23:50 Uhr, teilte das Klinikum Greifswald der

Einsatzleistelle des PP Neubrandenburg mit, dass dort ein Patient mit

lebensbedrohlichen Verletzungen eingeliefert wurde. Nach ersten

Erkenntnissen, könnte sich die Person die Verletzungen bei einem

Verkehrsunfall im Garzer Weg in Stralsund zugezogen haben. Zurzeit

liegen weder zur Identität, noch zum genauen Unfallhergang

Informationen vor.

Bei der Person handelt es sich um einen schlanken ca. 55-jährigen

Mann. Er hat kurze graue Haare und seine Körpergröße wird auf 1,70 m

- 1,75 m geschätzt. Dieser war bekleidet mit einer grau -schwarzen

Arbeitshose und einer grau-schwarzen Arbeitsjacke. Des Weiteren trug

er schwarze Turnschuhe und ein beiges Basecap der Marke Helly Hansen.

Am rechten Unterarm hat er das Wort ´Smokie´ und am linken Oberarm

ein Frauenbild tätowiert. Am Unfallort wurde ein schwarz / graues

Herrenrad der Marke ´Fischer´ aufgefunden.



Wer Angaben zur Person des Verunfallten oder zum Unfallhergang machen

kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter

03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





