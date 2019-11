POL-HST: Warnmeldung vor betrügerischen Forderungen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 14.11.2019 nahm

die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt drei Strafanzeigen wegen des

Verdachts des versuchten Betruges auf, bei denen die Tatbegehung gleich war.



Ein 59-jähriger Mann aus Altefähr, ein 67-Jähriger aus Barth und eine 69-jährige

Sassnitzerin erhielten am 13.11.2019 bzw. am 14.11.2019 jeweils per Post ein

Schreiben von einer vermeintlichen Inkassofirma mit dem Titel ´3. Mahnung´.

Keiner der Geschädigten hatte vorher ein Schreiben dieser Firma erhalten. Alle

Empfänger sollten Zahlungen zwischen 288 und 301 Euro leisten, da sie ihre

Stromabrechnung nicht beglichen hätten. Keiner der Angeschriebenen hatte jedoch

Rückstände bei seinem Stromanbieter. Aus diesem Grund erstatteten alle drei

Personen jeweils Strafanzeige.



Tipps im Umgang mit unseriösen Forderungen gibt es unter:



https://www.verbraucherzentrale-mv.eu/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden

-insolvenz/inkasso-so-erkennen-sie-unserioese-forderungen-10871.







