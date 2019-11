POL-LWL: Sexuelle Belästigung in Boizenburg steht vor Aufklärung

Boizenburg (ots) - Zwei Tagen nach einer angezeigten sexuellen Belästigung einer

15-Jährigen in Boizenburg (wir informierten), steht der Vorfall offenbar kurz

vor der Aufklärung. Nach der Veröffentlichung des Vorfalls in den Medien hat

sich ein 72-jähriger Mann am Freitag selbst bei der Polizei gemeldet. Dabei

handelt es sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand um den Beschuldigten dieser

Tat. Der aus der Region stammende Mann hat den Tatvorwurf bereits weitgehend

eingeräumt. Allerdings ist das Motiv der Tat noch unklar. Die Ermittlungen

hierzu und zu den Gesamtumständen des Vorfalls dauern noch an.



Dem 72-Jährigen wird vorgeworfen, eine 15-jährige Jugendliche am späten

Mittwochvormittag auf einem Verbindungsweg an einer Kleingartenanlage bedrängt

und sexuell belästigt zu haben.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell