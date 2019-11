POL-NB: Einbruch in ein Fleischereifachgeschäft

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 14.11.2019 zum 15.11.2019 ist es zu

einem Einbruch in ein Fleischereifachgeschäft in der Ihlenfelder Straße in

Neubrandenburg gekommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung

haben die Beamten des Polizeihauptreviers und des Kriminaldauerdienstes

Neubrandenburg einen immensen Sachschaden feststellen müssen. Die bislang

unbekannten Täter haben auf verschiedene Begehungsweisen äußerst brutal

versucht, sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dabei ist ein

Sachschaden von mindestens 8.000 Euro entstanden. Am Ende ist es den Tätern

gelungen, sich Zutritt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die

Täter dadurch eine geringe Menge Bargeld entwenden können.



Es wurde eine Strafanzeige wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen,

die in der vergangenen Nacht im Bereich der Kreuzung Ihlenfelder

Straße/Pasewalker Straße/Prenzlauer Straße auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben

können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582

5224 oder www.polizei.mvnet.de.







