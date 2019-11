POL-SN: Brandursache im Ärztehaus aufgeklärt

Schwerin (ots) - Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde zur

Ermittlung der Brandursache im Ärztehaus in Lankow ein Brandursachenermittler

beauftragt.



Ergebnis - es handelt sich um einen technischen Defekt, ein Fremdverschulden

kann ausgeschlossen werden.



Am 10.11.2019 war es gegen 07:00 Uhr im Dachgeschoss des Ärztehauses in der

Kieler Straße zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden gekommen.







