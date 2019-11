POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenprall mit PKW leicht verletzt

Lübz (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Donnerstagnachmittag in

Lübz eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Die 46-jährige Frau erlitt

dabei eine Beinverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden

beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich

gegen 14:40 Uhr in der Parchimer Chaussee, als die Fahrradfahrerin den dortigen

Radweg überqueren wollte. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.







