POL-LWL: 80 Meter durch den Graben gefahren

Parchim (ots) - Bei einem Autounfall auf der B 191 zwischen Spornitz und Parchim

ist am späten Donnerstagabend ein 37-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der

Fahrer kam zunächst aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von

der Straße ab. Dem Spurenaufkommen zufolge fuhr der PKW anschließend etwa 80

Meter einen angrenzenden Graben entlang und streifte dabei zwei Bäume. Dabei

erlitt der 37-Jährige eine Handverletzung und klagte zudem über Schmerzen. Der

Fahrer ist anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro

geschätzt wurde.







