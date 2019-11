POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 28-jähriger Mann

Schwerin (ots) -



Seit dem 14.11.2019 gegen 11:30 Uhr wird Herr



Sallaj, Krenar

geb. am 06.06.1991



aus dem Helios Klinikum in Schwerin vermisst.



Zur Personenbeschreibung des Vermissten ist Folgendes bekannt:



- ca. 175 cm

- sportlich/stämmige Statur

- kurze Haare

- Narbe von der Stirn zum rechten Ohr

- schwarze Jacke

- roter Pullover

- schwarzes Basecap mit gelbem Y-Aufdruck

- blaue Jeans

- trägt gern Einweghandschuhe



Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Betreuung.



Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin

unter Tel. (0385) 51802223 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.



