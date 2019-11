POL-NB: 23-Jähriger schlägt Baumarktmitarbeiter nach Diebstahl Glasflasche an den Kopf und verletzt Polizisten bei Festnahme

Anklam (ots) - Ereignisort: Toom-Baumarkt, Friedländer Landstraße 17 in 17389

Anklam Ereigniszeit: 14.11.2019 14:45 Uhr Am 14.11.2019 kam es zu einem

räuberischen Diebstahl im Anklamer Toom-Baumarkt. Ein 23-jähriger Beschuldigter

entwendete mehrere Farbspraydosen aus dem Laden und wurde dabei durch einen

Mitarbeiter beobachtet. Der 60-jährige Mitarbeiter beabsichtigte den Ladendieb

im Eingangsbereich zu stellen, als der Täter dem Mitarbeiter plötzlich eine

Glasflasche an den Kopf schlug. Der Geschädigte wurde dadurch schwer am Kopf

verletzt und musste stationär im Anklamer Krankenhaus aufgenommen werden. Der

bereits polizeibekannte Ladendieb flüchtete und wurde durch Zeugen verfolgt.

Durch das couragierte und sofortige Handeln der Zeugen konnte der 23-jährige

Beschuldigte in der Nähe des Baumarktes festgestellt und durch die hinzueilenden

Einsatzkräfte festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Beschuldigte

Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der 23-jährige Beamte konnte nach

kurzer Behandlung in der Notaufnahme Anklam seinen Dienst wieder aufnehmen.



Weiterhin steht der festgenommene 23-Jährige im Verdacht für diverse Graffiti-

Sachbeschädigungen und den Diebstahl eines Fahrrades im Anklamer Stadtgebiet

verantwortlich zu sein. Dies ist zum gegenwertigen Zeitpunkt noch Gegenstand der

Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde eine vorläufige

Festnahme des Beschuldigten angeordnet.



