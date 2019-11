POL-NB: Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Loitz/ Landkreis VG

Greifswald (ots) - Eine 79-jährige Fußgängerin wurde heute um 16.35 Uhr in der

Goethestraße in 17121 Loitz von einem VW-Transporter erfasst und schwer

verletzt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der Dame feststellen.

Der 40-jährige Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und musste

medizinisch behandelt werden. Am Transporter entstand Sachschaden. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter der DEKRA eingesetzt,

um die Unfallursache zu ermitteln.



Im Auftrag



Rüdiger Ochlast



Polizeihauptkommissar



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst







Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell