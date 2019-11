POL-LWL: Bürogebäude in Hagenow evakuiert - sieben Personen in medizinischer Behandlung (Abschlussmeldung)

Hagenow (ots) - Nachdem die Polizei in Hagenow nach Feststellung einer

unbekannten Flüssigkeit insgesamt 45 Personen aus zwei Gebäuden in der Möllner

Straße evakuierte (wir informierten), konnte nun die Flüssigkeit durch

Spezialkräfte der Feuerwehr identifiziert werden. Nach ersten Erkenntnissen der

Feuerwehr soll es sich dabei um flüssige Säure in einer geringen Konzentration

handeln. Demnach besteht keine akute Gefahr für die insgesamt 7 Personen, die

nach dem Vorfall über Kopfschmerzen und Übelkeit klagten. Keiner der Personen

kam direkt mit der Säure in Kontakt. Fünf von ihnen werden aktuell ambulant und

zwei weitere stationär im Krankenhaus versorgt. Der Sicherheitsradius wird

nunmehr weiter reduziert und beschränkt sich nun lediglich auf das betroffene

Gebäude. Die übrigen Evakuierungen sind aufgehoben. Die Räumlichkeiten, die

durch die unbekannten Täter mit der Säure verunreinigt wurden, müssen nun durch

eine Spezialfirma gereinigt werden. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort,

davon 40 Kameraden der Feuerwehr und 17 Polizeibeamte. Eine Gefahr für

umliegende Anwohner oder Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.



Die Polizei ermittelt nun neben Einbruchsdiebstahls auch wegen gefährlicher

Körperverletzung.







