POL-HWI: In Schlangenlinie über die A 20

Metelsdorf (ots) - Gleich mehrere Hinweise bekam die Polizei gestern Abend,

19:30 Uhr, zu einem VW Golf, der die A 20 in auffälliger Weise in Richtung

Lübeck befuhr. Bei der anschließenden Suche wurde die Besatzung eines

Streifenwagens des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kurz vor der

Anschlussstelle Schönberger Land auf das beschriebene Fahrzeug aufmerksam. Es

folgte einem Lkw in einem sehr geringen Sicherheitsabstand. Zudem schien die

Fahrerin Schwierigkeiten zu haben, die Spur zu halten. Die Streife leitete die

46-Jährige auf den Rastplatz und führte dort eine Verkehrskontrolle durch. Dabei

stellten sie bei ihr einen Atemalkohol in Höhe von 2,35 Promille fest. Die

Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten ihren Führerschein sicher. Die

46-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell