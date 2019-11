POL-HST: Containerbrand in Baabe

Baabe (ots) - Am 13.11.2019, gegen 04:00 Uhr, wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Containerbrand in

Baabe informiert. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Baabe kamen zum

Einsatz und löschten den Brand.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen brannten im Dünenweg nahe der

Wendeschleife acht Kunststoffcontainer, die sich in einer hölzernen Umzäunung

befanden. Die Abfallbehälter sind teilweise komplett abgebrannt bzw. wurden

durch die Flammen stark beschädigt.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern derzeit an.

Ersten Ermittlungsansätzen zufolge könnte entsorgte heiße Asche als mögliche

Brandursache in Betracht kommen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden

wird gegenwärtig auf etwa 8.000 Euro geschätzt.







