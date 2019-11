POL-HST: Motorradfahrer in Sagard gestoppt

Sagard (ots) - In Zusammenarbeit mit Beamten der Bundespolizeiinspektion

Stralsund konnte am gestrigen Abend in Sagard ein Motorradfahrer sowie sein

Sozius durch die Sassnitzer Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden.



Am 13.11.2019, gegen 21:30 Uhr, informierte eine Streifenwagenbesatzung der

Bundespolizei die Kollegen aus Sassnitz über ein Crossmotorrad, welches mit zwei

Personen besetzt und ohne amtliche Kennzeichen in der Sagarder Schulstraße

unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass der

22-Jährige nach dem ersten Atemalkoholtest mit 0,8 Promille alkoholisiert war,

ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhr und das Motorrad weder zugelassen noch

versichert war. Im Polizeirevier Sassnitz folgten weitere polizeiliche

Maßnahmen. So wurde dem 22-Jährigen aus der Region die Weiterfahrt untersagt.

Auch die zuständige Führerscheinstelle wird über den Sachverhalt informiert.



Nun muss sich der Motorradfahrer u.a. wegen des Verdachts des Führens eines

Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Die Ermittlungen

hierzu dauern an.







