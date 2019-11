POL-GÜ: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf B105 Höhe Gelbensande

Gelbensande (ots) - 14.11.2019 - Gegen 05:55 Uhr ereignete sich auf der B 105

zwischen Ribnitz-Damgarten und Rostock ein erneuter Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Aus Richtung Ribnitz-Damgarten befuhr ein 18-jähriger

Audi-Fahrer die B105 und überholte einen vorausfahrenden LKW. Ein

entgegenkommender Mercedes wurde durch den Audi-Fahrer zu spät gesehen und es

kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Audi wurde infolge der Kollision gegen

den überholten LKW gedrückt und danach weiter auf eine Leitplanke geschoben. Die

beiden Insassen der PKWs sind schwer verletzt und wurden in umliegende

Krankenhäuser verbracht. An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein

Sachschaden von geschätzten 70.000 Euro. Die B105 war zum Zeitpunkt der

Unfallaufnahme voll gesperrt.







