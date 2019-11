POL-LWL: Unbekannter Mann soll Jugendliche sexuell belästigt haben

Boizenburg (ots) - Die Polizei prüft aktuell einen Vorfall, wonach ein

unbekannter Mann am späten Mittwochvormittag eine 15-jährige Jugendliche in

Boizenburg sexuell belästigt haben soll. Laut Aussagen der 15-Jährigen, soll der

Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, das Mädchen kurz nach 11 Uhr auf

einem Verbindungsweg an einer Kleingartenanlage an der Schwartower Straße

zunächst angesprochen haben. Anschließend soll er das Mädchen bedrängt und es

unsittlich berührt haben. Der Unbekannte, der den Angaben zufolge ca. 70 Jahre

alt gewesen sein soll und eine helle Mütze getragen hatte, entfernte sich nach

dem Vorfall mit seinem Fahrrad in Richtung der Schwartower Straße. Der

beschriebene Vorfall wird seither durch die Polizei im Rahmen einer Anzeige

wegen sexueller Belästigung geprüft. In diesem Zusammenhang wurde bereits

bekannt, dass ein Zeuge den Vorfall beobachtet haben soll. Der Zeuge, der der

Polizei bislang noch nicht bekannt ist, wird dringend gebeten sich mit der

Polizei in Boizenburg in Verbindung zu setzen. (Tel. 038847/ 6060)







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell