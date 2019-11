POL-NB: Durchsuchungen auf der Insel Usedom

Usedom (ots) -



Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zum

Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge fanden am

heutigen Tage Durchsuchungsmaßnahmen statt.



Das Amtsgericht Stralsund hatte aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse der

Polizei einen entsprechenden Beschluss erlassen. Mit insgesamt zwölf Beamten

(der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, dem Revier Heringsdorf und des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V) wurden das Wohngebäude und die Nebengelasse

eines 33-jährigen Tatverdächtigen in der Gemeinde Benz durchsucht.



In den Kellerräumen wurde eine professionell betriebene Indoorplantage

(Kleinplantage) mit knapp 30 Pflanzen und erforderliches Aufzucht-Equipment

aufgefunden. Darüber hinaus wurden weitere kleine Mengen an Substanzen

(vermutlich Amphetamin und Cannabis - muss allerdings noch gewogen und bestimmt

werden), umfangreiches Konsumzubehör und Verpackungsmaterial aufgefunden und

sichergestellt. Auch mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung wurden

eingezogen.



Die Ermittlungen gegen den 33-jährigen Beschuldigten dauern an.







