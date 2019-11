POL-HWI: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lübstorf (ots) - Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein

Verkehrsunfall in Lübstorf bei dem sich ein dreizehnjähriger Radfahrer leicht

verletzte. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Kind, das die Bahnhofstraße mit

seinem Rad befuhr, die Fahrbahnseite wechseln ohne den Verkehr zu beachten.

Dabei wurde es offenbar von einem Pkw gestreift. Ein Arzt, der zufällig an der

Unfallstelle vorbei kam, nahm sich des Jungen an und versorgte ihn. Der

Autofahrer hielt an, erkundigte sich über den Gesundheitszustand des Kindes und

übergab dem Arzt einen Zettel mit seinem Namen und seiner Anschrift.

Anschließend verließ er den Unfallort ohne die Polizei zu informieren.

Streifenbeamte des Polizeireviers Gadebusch nahmen den Verkehrsunfall auf und

leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und

fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer ein.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell