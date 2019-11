POL-HST: Auffahrunfall in Stralsund mit verletzter Person

Stralsund (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.11.2019), gegen 17:00 Uhr, ereignete

sich auf dem Carl-Heydemann-Ring in Stralsund ein Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Ein Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt.



Ein 46-jähriger Audi-Fahrer befuhr den C.-H.-Ring aus Richtung Tribseer Damm

kommend in Richtung Barther Straße. Eine 53-jährige Fahrerin eines Subaru fuhr

mit einem 55 Jahre alten Beifahrer direkt hinter dem Audi. Beide Fahrzeugführer

mussten verkehrsbedingt bremsen und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Dies

bemerkte offenbar eine 48-jährige Fahrerin eines Mercedes zu spät und fuhr auf

den vor ihr stehenden Subaru auf. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Subaru auf

den Audi aufgeschoben und ebenfalls beschädigt. Der 55-jährige Beifahrer im

Subaru wurde durch die Kollision leicht verletzt und anschließend ins

Krankenhaus transportiert.



An den drei Personenkraftwagen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.500

Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache sind

aufgenommen worden.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell