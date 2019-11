POL-HWI: Auto rollte in den Fischteich

Wismar (ots) - Am 09. November, 01:45 Uhr, wurde die Wismarer Polizei nach

Gröningsgarten gerufen. Dort solle ein Pkw in den Mühlteich gerollt sein. Als

die Beamten vor Ort eintrafen, waren zahlreiche Schaulustige bereits vor Ort.

Ein Opel schwamm auf einem Fischteich in einer Entfernung von 15 m vom Ufer.

Daneben befand sich ein Mann auf einem Boot, der ein Seil am Fahrzeug

befestigte. Mit Hilfe dieses Seils gelang es, das Auto näher an den Uferbereich

zu ziehen, wo es schließlich langsam auf den morastigen Untergrund absank. Einem

hinzugezogenen Abschleppunternehmen war es mit den ihnen zur Verfügung stehenden

Mitteln anschließend nicht möglich, das Fahrzeug zu bergen. Erst der alarmierten

Berufsfeuerwehr Wismar gelang es, das Auto aus dem Wasser zu ziehen.

Betriebsstoffe waren nicht ausgetreten, sodass es zu keiner

Gewässerverunreinigung kam. Eigenen Angaben der Fahrerin zufolge hatte diese

ihren Pkw abgestellt, ohne ihn entsprechend zu sichern. Bei dem Versuch das

rollende Auto aufzuhalten, verletzte sie sich leicht. Der Sachschaden wird auf

2.000 EUR geschätzt.







