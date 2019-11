POL-LWL: Einbruch in Arztpraxis- Einbrecher von Ärztin überrascht

Plau am See (ots) - Ein Einbrecher ist am Dienstagabend beim Versuch in eine

Arztpraxis in Plau einzudringen, von einer Ärztin überrascht worden. Der

unbekannte Täter, der offenbar keine Personen mehr im Gebäude vermutete, war

daraufhin sofort geflüchtet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der unbekannte

Mann gegen 19:30 Uhr gewaltsam durch eine Tür in die Praxisräume eingedrungen.

Eine Ärztin im Haus vernahm verdächtige Geräusche und entdeckte den vermummten

Einbrecher dann im Eingangsbereich. Der Unbekannte verließ daraufhin die Praxis

und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt in diesem

Fall jetzt wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.







