POL-HST: 31-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Saal

Barth/Saal (ots) - Am gestrigen Dienstag (12.11.2019) wurde ein 31-jähriger

Pkw-Fahrer aus der Region Saal unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln durch

Beamte des Polizeirevieres Barth festgestellt.



Der Opel-Fahrer befuhr gegen 16:00 Uhr die Straße zwischen Hermannshagen Dorf

und Saal als ihn die Beamten mit dem Anhaltesignal stoppten. Bei der

anschließenden Kontrolle des Mannes wies das Verhalten des 31-Jährigen auf einen

möglichen Konsum von Drogen. Aufgrund einiger Auffälligkeiten wurde ein

freiwilliger Drogenvortest auf Urinbasis durchgeführt. Dieser ergab ein

positives Ergebnis für den Konsum von Ketamin.



Es folgte die Blutprobenentnahme durch eine Ärztin im Krankenhaus, die

Untersagung zum Führen eines Fahrzeugs innerhalb der weiteren 24 Stunden und mit

der Ordnungswidrigkeitenanzeige - die Mitteilung an die zuständige

Führerscheinstelle. Der Fahrzeugführer muss sich u.a. wegen des Verdachts des

Führens eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.







