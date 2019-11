POL-LWL: Fahrradfahrer hatte illegale Drogen im Rucksack

Parchim (ots) - Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers in Parchim hat die

Polizei am späten Dienstagabend verschiedene illegale Drogen im Rucksack des

Mannes gefunden. Wie sich herausstellte, hatte der 34-jährige Mann Rauschgift

mit einem Gesamtgewicht von ca. 150 Gramm bei sich, darunter etwa 130 Gramm

Marihuana. Zudem wurden verschiedene Drogenutensilien sowie ein Messer bei dem

Mann festgestellt, der bereits wegen ähnlicher Drogendelikte und anderer

Straftaten polizeibekannt ist. Die Polizei stellte den Drogenfund sicher und

nahm gegen den aus der Region stammenden Mann eine Anzeige wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz auf. Aufgefallen war der 34-Jährigen den

Polizeibeamten, da er zum Zeitpunkt der Kontrolle sichtbare Anzeichen einer

Drogenbeeinflussung aufwies.







