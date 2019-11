POL-HRO: Alkoholisierte Person beschädigt mobile Geschwindigkeitsmessanlage

Schwerin (ots) -



Wegen Störung öffentlicher Betriebe muss sich jetzt eine männliche

33-Jährige Person verantworten.

Gegen 17:30 Uhr führte das Ordnungsamt Schwerin gerade eine

Geschwindigkeitsmessung auf dem Obotritenring stadtauswärts in der

Höhe Alter Friedhof durch. Als der Beschuldigte an der Messanlage

vorbei ging, schubste er diese mit seinen Händen um. Anschließend

versuchte der Beschuldigte mit seinem nicht angeleinten Hund zu

fliehen und konnte vom Mitarbeiter des Ordnungsamtes festgehalten

werden, bis die Polizeikräfte eintrafen.

Nachdem die Polizeikräfte zur Unterstützung eintraf, beruhigte sich

die Lage. Der Beschuldigte war augenscheinlich alkoholisiert. Eine

freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von

1,5 Promille. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1400 EUR. Die

mobile Geschwindigkeitsmessanlage ist beschädigt und nicht mehr

einsatzfähig.





Pasch

Polizeikommissarin

Polizeihauptrevier Schwerin

Tel. 0385-51802224







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell