POL-GÜ: Obdachlosenheim Güstrow - aggressiver Bewohner verletzt zwei Mitbewohner

Güstrow (ots) - In einem Obdachlosenheim in der Güstrower Lagerstraße kam es in

der Nacht des 11.11.2019 zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier

beteiligten männlichen Personen. Ein 23-jähriger Mann begab sich in das Zimmer

eines Mitbewohners, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt bereits drei

Heimbewohner aufhielten und warf dort augenscheinlich grundlos leere

Bierflaschen i.R. eines Bewohners. Als dieser die Arme schützend vor seinen

Körper hielt, nahm der Täter eine weitere Bierflasche und schlug mit dieser auf

den Geschädigten ein. Dieser Bewohner erlitt dadurch Verletzungen im Bereich des

Kopfes und im Bereich der Arme. Die beiden anderen Zimmerinsassen versuchten den

Angreifer aufzuhalten, scheiterten jedoch daran, da der Angreifer nun Flaschen

in ihre Richtung warf. Dabei wurde einer der beiden Männer leicht verletzt. Im

Anschluss entwendete der Tatverdächtige ein Handy des Zimmerbewohners und

flüchtete aus einem Fenster. Durch eine schnell eingeleitete Fahndung der

Güstrower Polizei konnte der Tatverdächtige in der Innenstadt festgestellt und

vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen weiterer Maßnahmen wurde der

Tatverdächtige am heutigen Tag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls wurden

eingeleitet. Das Kriminalkommissariat Güstrow hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.







