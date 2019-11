POL-HWI: Ergänzungsmeldung zur PM ´Verkehrsunfall auf der A 20 - Vollsperrung Richtungsfahrbahn Rostock

Wismar (ots) - Derzeit erfolgen die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten,

die noch drei bis vier Stunden andauern werden.



Glücklicherweise haben sich bei dem Zusammenstoß weder die Lkw-Fahrer noch

andere Verkehrsteilnehmer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR

geschätzt.



Kürzlich wurde damit begonnen, die Fahrzeuge, die sich im Stau des gesperrten

Bereiches befinden, durch die Unfallstelle abzuleiten. Die A 20 bleibt in

Richtung Rostock bis auf weiteres gesperrt.







Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell