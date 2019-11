POL-NB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Bergen

Bergen (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 06:30 Uhr, stellte eine Hinweisgeberin

auf dem Gehweg vor dem City-Center in Bergen (Feldstraße) eine Schmiererei fest

und informierte die Polizei.



Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass im unmittelbaren Eingangsbereich

des Bürgerbüros eines CDU Landtagsabgeordneten ein Hakenkreuz und der Schriftzug

´Spass Ahoi!´ aufgetragen wurde. Dazu nutzten die Täter rote Sprühfarbe.



Eine Beseitigung wurde veranlasst. Der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg

unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.







