POL-HST: Nachmeldung: Polizei geht Hinweisen zu einem Vorfall in einem Schulbus nach

Franzburg (ots) - Die Polizeiinspektion Stralsund berichtete am heutigen

Vormittag, dem 12.11.2019, über einen Vorfall in einem Regionalschulbus der

Linie 309, bei dem mehrere Kinder Verletzungen davontrugen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4437682



Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand fuhr der 47-jährige Fahrer des Busses die

Schüler zur Schule in Franzburg. Während der Fahrt zwischen Velgast und

Richtenberg leitete der aus Stralsund stammende Fahrer plötzlich ein

Bremsmanöver ein, wodurch mehrere Kinder von ihren Sitzen zu Boden stürzten und

sich dadurch teilweise Verletzungen zuzogen. Nach ersten Erkenntnissen sollte

das Bremsmanöver offenbar als ´erzieherische Maßnahme´ dienen, nachdem ein

14-jähriger Junge Klimmzüge an einer Festhaltestange durchgeführt hatte. Bislang

ist unklar, warum sich der Busfahrer im Anschluss nicht um die verletzten Kinder

im Bus kümmerte und sie einfach kurz nach 07:30 Uhr an der Schule aussteigen

ließ. Die Kinder wandten sich im Anschluss an Mitarbeiter der Schule, welche

sich um die Schülerinnen und Schüler kümmerten und deren Eltern verständigten.



Bis heute Mittag konnte die Grimmener Polizei in Erfahrung bringen, dass

mindestens 12 Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren leichte Verletzungen von

dem Sturz in dem Bus davontrugen. Drei der Verletzten mussten vorzeitig aus der

Schule abgeholt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen aufgenommen. Der

Mann muss sich nun u.a. wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung

und unterlassenen Hilfeleistung verantworten.



Eltern betroffener Schüler, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben,

werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen zu wenden (038326/570).

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der

Polizei zu melden.







Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell