POL-HWI: Verkehrsunfall auf der A 20 - Vollsperrung Richtungsfahrbahn Rostock

Wismar (ots) - Heute, 12:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20,

zwischen den Anschlussstellen Wismar Mitte und Bobitz. Nach ersten Erkenntnissen

kam ein Sattelzug, der in Richtung Lübeck unterwegs war, zunächst rechts von der

Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er die Bankette auf einer Länge von ca. 150 Metern.

Bei dem Versuch, den Lkw zurück auf die Fahrbahn zu lenken, geriet dieser erneut

außer Kontrolle, durchfuhr die Mittelschutzplanke und kollidierte seitlich mit

einem entgegenkommenden Sattelzug. Nach derzeitigem Stand gibt es keine

schwerverletzten Personen. Weitere Angaben zu Personen- oder Sachschäden sind

derzeit noch nicht bekannt.



Die A 20 ist bis auf weiteres in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt. In

Richtung Lübeck fließt der Verkehr zweispurig mit reduzierter Geschwindigkeit

weiter, da der Seitenstreifen im Bereich der beschädigten Bankette stark

verschmutzt ist.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell