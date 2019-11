POL-HST: Erstmeldung: Polizei geht Hinweisen zu einem Vorfall in einem Schulbus nach

Franzburg (ots) - Wie der Polizeiinspektion Stralsund am heutigen Vormittag, dem

12.11.2019, gegen 09:45 Uhr, über die Internetwache bekannt wurde, sollen heute

früh mehrere Schüler in einem Schulbus der Linie 309 verletzt worden sein.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen soll der Fahrer des regionalen Schulbusses auf

der Strecke zwischen Velgast und Richtenberg eine Vollbremsung eingeleitet

haben, infolgedessen zahlreiche Kinder zu Boden geschleudert und offenbar auch

verletzt wurden. Offenbar ohne sich um die verletzten Kinder weiter zu kümmern,

transportierte der Fahrer die Schüler zur Regionalschule in Franzburg und ließ

sie dort gegen 07:30 Uhr aussteigen. Anschließend fuhr der Mann los. Mitarbeiter

der Schule kümmerten sich um die teilweise verletzten Kinder und informierten

den Rettungsdienst. Mehrere Schüler mussten nach dem Vorfall von ihren Eltern

abgeholt werden.



Das Polizeirevier Grimmen, mit Unterstützung der Polizei(haupt)reviere Barth und

Stralsund sowie dem Kriminaldauerdienst Stralsund, ging den Hinweisen aus der

Internetanzeige umgehend nach und nahm die Ermittlungen, insbesondere zum

beteiligten Busfahrer auf.



Bislang ist noch nicht eindeutig geklärt, warum der Busfahrer eine Vollbremsung

einleitete. Die Ermittlungen zum Fahrer und zu dessen Motivlage dauern

gegenwärtig noch an. So muss auch geklärt werden, wie viele Kinder in dem

Schulbus transportiert und durch den Vorfall verletzt wurden. Die Eltern der

betroffenen Schüler werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen (038326/570)

zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.







