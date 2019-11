POL-NB: Polizeieinsatz an der Peene auf Grund einer Personensuche

Demmin (ots) -



Derzeit laufen am der Peene in Demmin umfangreichen Suchmaßnahnen. Am 12.11.2019

gegen 07.00 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Polizei in Demmin mit, dass

wahrscheinlich eine männliche Persin in die Peene gelangt ist. Dem Hinweisgeber,

ein Angler, hat sich gegenüber des Schiffsanlegers in der Baumannstraße in

Demmin aufgehalten, als er dort eine männliche Person mit einem Hund bemerkt

hat. Einige Zeit später fiel dem Angler das auffällige Verhalten des Hundes auf,

da dieser immer an die gleiche Stelle an die Peene lief und auffällig bellte.

Der vermeintliche Hundehalter war zu diesen Zeitpunkt nicht mehr zu sehen.

Dadurch bestand der Verdacht, dass die männliche Person in die Peene gelangt

ist.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin sind vor Ort und haben sofort mit den

Suchmaßnahmen begonnen. Dabei werden die Beamten durch Beamte der

Wasserschutzpolizei unterstützt. Der Polizeihubschrauber und Suchhunde der

Rettungshubdestaffel sind bereits im Einsatz. Im Zusammenwurken mit dem

Ordnungsamt wird geprüft, wer der Hundehalter ist.



Wir bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Der vermisste Angler

ist von großer kräftiger Statur und hat graue, zu einem Zopf gebundenen Haare.

Ein Bild des Hundes ist der Pressemitteilung angefügt. Wer kann Angaben zu dem

Hundehalter machen? Wer hat Beobachtungen zu der männlichen Person gemacht?



Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter 03998-254 224 entgegen.







