POL-HWI: Unangepasste Geschwindigkeit - 66-jähriger Fahrer verletzt sich schwer

Beidendorf (ots) - Gestern Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der

Kreisstraße 21 zwischen Beidendorf und Tressow. Ersten Ermittlungen zufolge

verlor der Fahrer eines Hyundai beim Überqueren der A 20 im Brückenbereich die

Kontrolle über seinen Pkw aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht

angepassten Geschwindigkeit. Das Fahrzeug geriet auf eine dort beginnende

Schutzplanke, hob ab und landete ca. 20 m weiter. Folgend durchschlug es einen

Wildzaun, rutschte eine 8 Meter tiefe Böschung herunter und kam auf dem Dach

liegend auf einem Acker zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem

Pkw befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf 12.000 EUR geschätzt.







