POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Relzow (LK Vorpommern - Greifswald)

Am 11.11.2019, gegen 18:30 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache

zum Brand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Relzow. Nachdem

der 57-jährige Hausbewohner den Brand bemerkt hatte, konnte er

unverletzt das Gebäude verlassen. Weitere Personen waren nicht

gefährdet.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren brannte eine

Gebäudehälfte bereits in voller Ausdehnung. Zur Brandbekämpfung waren

die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Anklam, Lassan, Menzlin,

Murchin, Rubkow und Ziethen mit insgesamt 86 Kameraden im Einsatz.

Die Löschmaßnahmen zogen sich über mehrere Stunden hin. Das Eigenheim

ist nicht mehr bewohnbar. Der Hauseigentümer wird vorläufig bei

Verwandten wohnen.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat vor Ort die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt oder ein anderer

Grund Ursache für das Feuer ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Unterstützung dafür wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen.

Die Schadenshöhe wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt.





