POL-HRO: Polizeieinsatz auf der BAB 20 - Raststätte Schönberger Land Verdacht der Entführung bestätigte sich nicht

Rostock (ots) - Am heutigen Tag führte das Polizeipräsidium Rostock einen

größeren Polizeieinsatz auf der BAB 20, Raststätte Schönberger Land durch. Es

bestand der Verdacht einer Entführung.



Eine Mitarbeiterin der Raststätte hatte zuvor gesehen, dass zwei Männer den

Verkaufsraum betraten und eine dort sitzende Person augenscheinlich mit

Nachdruck aufforderten, mit ihnen mitzukommen. Dies veranlasste sie, sofort den

polizeilichen Notruf zu wählen.



Die eingesetzten Beamten gingen zunächst von einer möglichen Entführung aus.

Hierzu wurden Kräfte aus verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums

zusammengezogen. Die Rettung des vermeintlichen Opfers hatte oberste Priorität,

daher erfolgte zu dessen Schutz zunächst keine aktive Pressearbeit.



Nach umfangreichen Ermittlungshandlungen, unter anderem Zeugenbefragungen und

Auswertung von Videoaufzeichnungen erhärtete sich dieser Verdacht einer

Entführung oder anderer Straftaten jedoch nicht. Das vermeintliche Opfer gab

später gegenüber der Polizei an, dass es die Männer freiwillig begleitet habe.







