POL-NB: Drei Fahrzeugführer mit mehr als 1,1 Promille kontrolliert

Neubrandenburg (ots) - Am Wochenende haben die Beamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter erheblichen

Alkoholeinfluss (mehr als 1,1 Promille) ihr Fahrzeug geführt und damit eine

Straftat begangen haben.



Am 09.11.2019 gegen 01:45 Uhr haben die Beamten einen 28-jährigen Fahrzeugführer

auf dem Friedrich-Engels-Ring, auf Höhe des Rathauses einer Kontrolle

unterzogen. Dabei stellten sie neben des Nichtvorhandenseins der erforderlichen

Fahrerlaubnis auch Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen hat einen Wert von 2,15

Promille ergeben. Es folgten die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg,

die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie die Erstattung der Strafanzeigen

wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne erforderliche

Fahrerlaubnis.



Am 10.11.2019 gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Neubrandenburger Beamten ein

Fahrzeug in der Woldegker Straße. Auf Grund des starken Alkoholgeruchs führten

die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer durch,

welcher ein Ergebnis von 1,35 Promille anzeigte. Auch diesem Fall wurde eine

Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Am 10.11.2019 gegen 15:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg telefonisch mitgeteilt, dass in der Max-Adrio-Straße ein Fahrzeug

mit eingeschaltetem Licht im Graben steht, welches sich augenscheinlich

festgefahren hatte. Eine alkoholisierte, unverletzte männliche Person soll sich

fußläufig von dem Fahrzeug entfernen. Die Beamten des Polizeihauptrevieres

Neubrandenburg haben sich sofort zum Feststellort begeben. Sie konnten den

49-jährigen Fahrzeugführer und gleichzeitig auch Fahrzeughalter nach

umfangreichen Suchmaßnahmen fußläufig auf dem Heimweg antreffen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,59 Promille ergeben. Es

folgten die Blutprobenentnahme, Sicherstellung des Führerscheines und Erstattung

der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.







