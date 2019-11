POL-SN: Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße

Schwerin (ots) - Ein beschädigtes Auto steht mitten auf der Fahrbahn, mehrere

mit Warnblinklicht beleuchtete Fahrzeuge befinden sich ringsherum. Auf der

Fahrbahn stehen aus beiden Richtungen Warndreiecke, alle Personen vor Ort tragen

Warnwesten - Dieser Anblick bot sich den Polizeibeamten am Samstag gegen 22:45

Uhr in Schwerin. Auf der Umgehungstraße verunfallte ein roter Skoda Octavia.

Zeugen sahen zwei zu Fuß Flüchtende und meldeten dies der Polizei. Beim

Eintreffen der Beamten zeigten die Zeugen mit ihrer umfänglichen Absicherung der

Unfallstelle ein vorbildliches Verhalten. Aufgrund der Beobachtungen der Zeugen

konnten zwei flüchtende 29- und 38-Jährige im Nahbereich festgestellt werden.

Die beiden männlichen aus Gadebusch und Sternberg stammenden Personen waren mit

über zwei Promille stark alkoholisiert. Die Unfallaufnahme umfasste umfangreiche

Maßnahmen. In den weiteren Ermittlungen müssen nun die Umstände zum

Unfallhergang geklärt werden.







