POL-HRO: Brand eines Wochenendhaues in Markgrafenheide

Markgrafenheide (ots) -



Am Sonntag gegen 02:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem

Brand eines Bungalows auf dem Gelände eines Camping- und Ferienparks

in Markgrafenheide informiert.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der ca. 40 m² große Bungalow

bereits vollständig in Flamen. Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs

anwesenden fünf Bewohner hatten den fest aufgestellten Wohnanhänger

mit Anbauten bereits selbständig und unverletzt verlassen. Der

Bungalow brannte komplett nieder. Der entstandene Sachschaden wird

auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Bewohner wurden von Nachbarn

aufgenommen.



Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Der Kriminaldauerdienst

Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag

Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle







