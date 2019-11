POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Röbel (LK MSE)

Röbel (ots) -



Am 09.11.2019, um 22:58 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei

in Neubrandenburg der Brand einer Gartenlaube in der

Kleingartenanlage Seeblick e.V. im Solzower Weg in Röbel mitgeteilt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine 4 x 7 Meter große

Gartenlaube in voller Ausdehnung. Durch die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr, welche mit 21 Kameraden im Einsatz war, wurde

die Brandbekämpfung eingeleitet. Trotz des schnellen Löschangriffes

brannte die Gartenlaube völlig nieder. Nach ersten Angaben entstand

ein Sachschaden von ca. 5.000,- Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Ob es sich um Brandstiftung oder um einen technischen

Defekt handelt kann bisher nicht benannt werden. Aus diesem Grund

kommt am morgigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg







