POL-HRO: Raub einer Einkaufstasche in Rostock

Rostock (ots) -



Am Samstag gegen 20:05 Uhr ereignete sich Raub am Zum Sonnenhof in

Rostock.

Der 29-jährige Geschädigte hatte zuvor in einem

Lebensmitteldiscounter in der Hinrichsdorfer Straße eingekauft und

befand aus auf dem Rückweg als er von zwei unbekannten, einem Mann

und einer Frau, angesprochen wurde. Unter einem Vorwand begleiten sie

den Geschädigten bis zum Ereignisort. Unvermittelt ergriffen die

Täter die Einkaufstasche und versuchte diese dem Geschädigten zu

entreißen. Als dies misslang, griff der Täter den Geschädigten

körperlich an. Letztendlich gelang den beiden die Flucht mit der

Tasche, den darin befindlichen Einkäufen und persönlichen

Gegenständen des Geschädigten. Der Geschädigte blieb unverletzt.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat den Sachverhalt beobachtet

oder kann Hinweise zu den Tätern geben?



Die Personen werden wie folgt beschrieben:



weibliche Täterin:

- 23 oder 24 Jahre

- schwarze schulterlange Haare, offen getragen

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke



männlicher Täter:

- 30 bis 32 Jahre

- kurze braune Haare

- kräftige Gestalt

- Brille mit schwarzem Rahmen

- trägt eine graue Jacke und blaue Hose



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381 4916 1616 entgegen.



Im Auftrag

Christian Eckermann

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell