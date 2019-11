POL-HRO: Geisterfahrer verursacht tödlichen Verkehrsunfall auf der BAB 20

Wismar (ots) -



Am 09.11.2019 kam es gegen 05:30 Uhr auf der BAB 20 zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 51-jährige Fahrer eines PKW fuhr zunächst von der BAB 14 auf die

BAB 20 in Richtung Lübeck. Dabei verirrte er sich auf die

Gegenfahrbahn Richtung Rostock und war als ´Geisterfahrer´ unterwegs.

Der Fahrer stieß mit zwei entgegenkommenden PKW zusammen. Beim ersten

Zusammenstoß wurde ein PKW touchiert; dieser kam am Fahrbahnrand zum

Stehen. Der 49-jährige Fahrer des PKW wurde hierbei schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß mit dem zweiten PKW wurde die 68-jährige Fahrerin

tödlich verletzt. Ihre 62-jährige Mitfahrerin erlitt schwere

Verletzungen.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt.



Die BAB 20 wurde an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Mehrere

Stunden kam es zu Einschränkungen auf der BAB 20. Die Berufsfeuerwehr

Wismar und die Freiwilligen Feuerwehren aus Wismar, Dorf Mecklenburg

und Beidendorf kamen neben Rettungsdienst, Notarzt und der Dekra zum

Einsatz. Die Fahrbahn musste aufgrund von auslaufenden

Betriebsstoffen im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen durch eine

Spezielfirma gereinigt werden.





Frank Pucknus

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Metelsdorf







Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell