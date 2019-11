POL-HST: Polizeieinsatz mit mehreren Funkstreifenwagen in Stralsunder Altstadt

Stralsund (ots) - Am frühen Nachmittag des 08.11.2019 führte das

Polizeihauptrevier Stralsund nach einem Bürgerhinweis einen Polizeieinsatz in

der Stralsunder Altstadt durch. Dabei waren insgesamt fünf Funkstreifenwagen mit

zehn Polizeibeamten im Einsatz.



Hintergrund war, dass sich kurz nach 13:00 Uhr ein Bürger im Polizeihauptrevier

meldete. Dieser gab an, dass er gerade zwei Frauen und einen Mann mit

südosteuropäischem Aussehen und einer augenscheinlich schwarzen Handfeuerwaffe

in ein Gebäude in der Semlower Straße gehen sehen hat, in welchem sich

sogenannte ´Modelwohnungen´ befinden. Daraufhin kamen umgehend mehrere

Funkstreifenwagen zum Einsatz, um dem Hinweis nachzugehen.



Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes betraten sechs Polizeibeamte mit

Schutzweste und Helm das Gebäude. Zwei weitere Polizeibesatzungen sperrten den

Bereich um das betreffende Objekt weiträumig ab. Bei der Überprüfung der

Räumlichkeiten wurde eine zur Beschreibung passende Spielzeugwaffe aufgefunden

und sichergestellt. Der beschriebene Mann konnte nicht angetroffen werden.

Konkrete Gefährdungen für Personen bestanden nach gegenwärtigem Kenntnisstand

nicht. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Spielzeugwaffe, welche ihrer

Form nach den Anschein einer echten Waffe erweckte, durch die betreffenden

Personen aus Spaß in der Öffentlichkeit mitgeführt wurde.



Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz

ein. Die Polizei bedankt sich bei dem 37-jährigen Zeugen für sein aufmerksames

Handeln. Dadurch konnte die Polizei schnell reagieren und handeln.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell