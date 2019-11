POL-NB: Perfide Betrugsmasche erleichtert 81-jährige Dame um 1.000EUR

Nesutrelitz (ots) - Am Nachmittag des 07.11.2019 wurde eine 81-jährige Dame in

Neustrelitz Opfer einer Betrugsstraftat, wodurch sie 1.000 Euro verloren hat.

Dabei sind die Täter perfide vorgegangen und haben die Gutgläubigkeit der Dame

schamlos ausgenutzt.



Am 07.11.2019 gegen 16:50 Uhr ging die 81-Jährige mit ihrem Rollator die

Strelitzer Chaussee entlang, als sie auf Höhe des Supermarktes aus einem

silbernen Fahrzeug heraus von einer männlichen Person angesprochen wurde. Er

fragte die Dame nach dem Weg zum Krankenhaus. Sie versuchte, ihm den Weg zu

erklären, aber er konnte bzw. wollte sie nicht verstehen. Also bot der

Unbekannte der 81-Jährigen an, dass sie in das Fahrzeug einsteigen könnte, um

ihn den Weg zu zeigen. Die Dame lehnte zunächst ab, da sie ja einen Rollator

dabei hat. Der Unbekannte entgegnete daraufhin, dass das kein Problem sei, lud

den Rollator ein und versprach der Dame, sie anschließend nach Hause zu fahren.



Die 81-Jährige setzte sich in das Fahrzeug, in welchem insgesamt drei Personen

gesessen haben. Zwei Männer saßen auf den Vordersitzen und eine Frau auf der

Rücksitzbank. Die Männer erzählten der Dame während der Fahrt zum Krankenhaus,

dass sie eine Freundin besuchen wollen, welche einen schweren Unfall hatte.

Diese würde in Neustrelitz im Krankenhaus liegen. Der Mann auf dem Beifahrersitz

gab an, in Prag eine große Firma mit vielen Mitarbeitern zu haben. Plötzlich

erhielt dieser Mann einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Frau im

Krankenhaus ins Koma gefallen ist und nun dringend notoperiert werden müsse, und

ein Besuch dadurch momentan nicht möglich sei. Die 81-Jährige zeigte den

Personen trotzdem das Krankenhaus.



Anschließend fuhren sie zur Wohnanschrift der Dame. Auf dem Weg dorthin erhielt

der Beifahrer erneut einen Anruf, angeblich aus dem Krankenhaus. Der

vermeintliche Arzt teilte mit, dass die verunfallte Frau keine

Krankenversicherung besitzt. Für die dringend notwendige Notoperation wäre

dadurch eine Zahlung von 1.800 Euro notwendig. Der Mann wirkte verzweifelt und

gab gegenüber der 81-Jährigen an, dass er nur 300 Euro dabei hätte. Eine

Auszahlung über seine Hausbank würde etwa drei Stunden dauern, so dass es für

eine Operation zu spät wäre. Alle drei Insassen begannen plötzlich an zu weinen.

Die gutherzige Dame bot daraufhin ungefragt an, von ihrer Bank 1.000 Euro zu

holen und dieses Geld den drei Personen zu verleihen. Der Beifahrer willigte

sofort ein und sie fuhren zur Bank in Kiefernheide, wo die die 81-Jährige 1.000

Euro vom Geldautomaten abholte. Im Fahrzeug übergab sie das Geld an den

Beifahrer und wurde anschließend nach Hause gefahren. Dort wurde der Dame eine

neuwertige Tasche mit angeblichen amerikanischen Dollar als Pfand übergeben. Die

drei Tatverdächtigen gaben an, in zwei Stunden zurückzukommen, um die Tasche

abzuholen und ihr die 1.000 Euro zurück zu geben.



Bei der Überprüfung der Tasche stellte die Dame fest, dass sich lediglich eine

Flasche Frostschutz darin befand. Dadurch wurde die Dame stutzig und informierte

ihre Verwandten. Diese wiederum informierten dann die Polizei zur Erstattung

einer Strafanzeige wegen des Betruges.



Die Polizei hat die Ermittlungen sofort aufgenommen. Zu den drei Tatverdächtigen

ist bekannt, dass der Mann auf dem Beifahrersitz, der die Dame angesprochen hat,

ein älterer Herr mit gepflegtem Aussehen und silbergrauen Haar ist. Er hat

gebrochen deutsch gesprochen. Den Fahrer des Fahrzeugs beschreibt die Dame als

dunkelhaarig und untersetzt. Die Frau auf der Rückbank war auch dunkelhaarig und

sprach aber sehr wenig. Alle drei Personen hatten eine osteuropäische

Erscheinung. Nach der Erinnerung der 81-Jährigen handelte es sich bei dem

Tatfahrzeug um ein silbernes tschechisches Fahrzeug mit den amtlichen

Kennzeichen BL-093-F. Die polizeiliche Recherche nach dem Kennzeichen hat

ergeben, dass dieses nicht registriert ist.



Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem

Tatfahrzeug gemacht haben. Wer hat am gestrigen 07.11.2019 ein silberfarbenes

Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen im Stadtgebiet von Neustrelitz gesehen?

Wer kann Angaben zum Kennzeichen oder möglichen Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224

entgegen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf diese Betrugsmasche

aufmerksam machen, die so in unserer Region noch nicht bekannt war. Wie auch bei

anderen bekannten Betrugsarten versuchen die Täter erst durch zwangslose

Gespräche das Vertrauen der Opfer zugewinnen und täuschen dann eine Notsituation

vor, um so an das Geld der Opfer zu gelangen. Die drei hiesigen Tatverdächtigen

haben durch das Weinen im Fahrzeug nach dem zweiten Anruf erreicht, dass die

81-Jährige von sich aus Geld angeboten hat, um zu helfen.



Bitte sprechen Sie erneut mit ihren - insbesondere älteren - Angehörigen und

Freunden, dass diese bitte nie einem Fremden Geld übergeben sollen. Im Zweifel

sollen sie lieber einen Angehörigen oder Freund um dessen Meinung bitten. Allein

dadurch werden die Täter unsicher und brechen ihr Vorhaben ab.







