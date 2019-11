POL-NB: Politisch motivierte Sachbeschädigung in Ribnitz Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am heutigen Morgen (08.11.19) wurde die Polizei in

Ribnitz Damgarten über eine Sachbeschädigung durch Graffiti informiert. Der

Tatzeitraum liegt in der vergangenen Nacht.



Bisher unbekannte Täter hatten an eine Bushaltestelle und an Fassaden von

mindestens zehn Wohnblöcken politisch motivierte Schriftzüge angebracht. In

einer Länge von bis zu zwei Metern war auf den Fassaden unter anderem ´Free

Schubi!´; ´NO NAZIS´; ´NAZIS BOXEN´; ´NAZIS JAGEN´; ´ANTIFA AREA´; ´FCK AFD´;

´161 CREW´; ´ACAB 1312´ und ´FIGHT NAZIS´ in blauer und schwarzer Farbe zu

lesen.



Die Wohnblöcke befinden sich im Körkwitzer Weg, der Buxtehuder Str., Moskauer

Str., Jiciner Str., St.-Petersburger-Str., und der Warschauer Straße.



Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber im

vierstelligen Bereich.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen

aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.







