POL-HWI: Traurige Gewissheit - vermisster 70-Jähriger leblos aufgefunden

Wismar (ots) - Der seit dem 11. Oktober vermisste Hubert P. aus dem Bereich

Gadebusch wurde am 03. November tot in seinem Pkw aufgefunden. Das Fahrzeug war

unweit von Gottmannsförde von der K 26 abgekommen, eine Böschung

heruntergefahren und in einer Buschgruppe, von der Straße nicht einsehbar, zum

Stillstand gekommen. Ein Jäger fand den Verstorbenen dort und informierte die

Polizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird

eingestellt und es wird um Löschung der veröffentlichten Fotos gebeten.







Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell