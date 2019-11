POL-HRO: Schlägerei in Rostocker Straßenbahn

Rostock (ots) - Am 07.11.2019, kurz vor Mitternacht ereignete sich in einer

Straßenbahn auf dem Weg zur Mecklenburger Allee eine gefährliche

Körperverletzung.



Nachdem mehrere Jugendliche anfingen Fahrgäste anzupöbeln, stand ein

couragierter 55- jähriger Mann von seinem Sitzplatz auf und sprach die

Jugendgruppe an. Infolgedessen kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem

Mann und den Jugendlichen, die schließlich in einer Schlägerei endeten. Dabei

erhielt der Geschädigte u. a. Faustschläge von mehreren Jugendlichen aus dieser

Gruppe. Während der körperlichen Auseinandersetzung verlor der Geschädigte einen

Schneidezahn. Darüber hinaus stellte der Mann fest, dass sein Rucksack, der zum

Tatzeitpunkt auf dem Sitz neben ihm lag, entwendet wurde. Die Jugendlichen

flohen aus der Straßenbahn.



Im Rahmen der polizeilichen Nahbereichsfahndung konnten die Jugendlichen

festgestellt werden. Diese flüchteten jedoch, wobei ein Jugendlicher durch die

Polizei festgehalten werden konnte. Der Rucksack wurde in diesem Zusammenhang

aufgefunden.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur gefährlichen

Körperverletzung und zum Diebstahl aufgenommen.







