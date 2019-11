POL-HWI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wismar (ots) - Gestern Vormittag ereignete sich in Wismar West ein

Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen

zuzog. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Jugendliche den Radweg der

Philipp-Müller-Straße zunächst auf der rechten Seite in Richtung

Bgm.-Haupt-Straße. Unweit eines dortigen Copy Shops wechselte er dann die

Straßenseite und befuhr den Radweg entgegen der Fahrtrichtung. An der Ausfahrt

eines Parkplatzes kollidierte der 17-Jährige seitlich mit einem Pkw, der den

Parkplatz verlassen wollte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde in ein

Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 100 EUR.







