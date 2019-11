POL-HRO: Graffitisprayer in Rostock-Evershagen gefasst

Rostock (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen ca. 00:41 Uhr

meldete eine Hinweisgeberin über den Polizeinotruf, dass ein Graffitisprayer in

Evershagen ein Mehrfamilienhaus sowie eine Straßenbahnhaltestelle mit weißer

Farbe besprüht hatte.



Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger

Rostocker im Nahbereich festgestellt werden. Dieser trug schwarze Handschuhe mit

passenden Farbanhaftungen bei sich. Weiterhin konnte in der Nähe eine

Farbsprühdose aufgefunden werden.



Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde noch ein illegales

Reizstoffsprühgerät gefunden. Da das Verhalten des Rostockers auffällig war,

wurden eine Atemalkoholmessung und ein Drogenvortest durchgeführt. Dabei

stellten die Beamten fest, dass der bereits mehrfach polizeilich bekannte

Tatverdächtige einen Atemalkoholwert von 1,02 Promille hatte. Darüber hinaus war

der Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamine.



Die Spurensicherung am Tatort wurde durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen Sachbeschädigung

und Verstoßes gegen das Waffengesetz übernommen.







