POL-HRO: Polizei leitet Strafverfahren wegen Tierverletzung ein

Am 07.11.2019 um 21:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der

Kröpeliner Tor-Vorstadt (Rostock). Ein aufmerksamer Bürger teilte

zuvor über Notruf mit, dass drei Personen einem Igel Gewalt antun.

Mehrere sofort eingesetzte Funkstreifenwagen konnten im Nahbereich

die Tatverdächtigen stellen. Bei ihnen handelt es sich um drei

deutsche Männer im Alter von 18, 23 und 27 Jahren. Die

Tatverdächtigen hatten mehrfach gegen das Tier getreten. Dabei soll

das Tier auch gegen einen Autoreifen getreten worden sein.

Entsprechende Igelstachel wurden in einem Reifen entdeckt.



Dank des Bürgerhinweises konnte das Tier aus der Gewaltsituation

gerettet werden. Der Zeuge hat das Tier zur tiermedizinischen

Behandlung übernommen. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige

wegen einer Tierverletzung nach § 17 Tierschutzgesetz aufgenommen.



Andreas Walus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock







