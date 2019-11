POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Parchim und Dargelütz

Parchim (ots) -



Gegen 16:45 Uhr fuhren ein 33-jähriger und ein 13-jähriger Radfahrer

in Richtung Dargelütz. Hinter dem ehemaliegen Armeeobjekt wurden

beide von einem ebenfalls aus Richtung Parchim kommenden PKW aus

derzeit nicht geklärter Ursache erfasst. Der 33-jährige Radfahrer

wurde hierbei lebensbedrohlich und der 13-jährige Radfahrer leicht

verletzt.

Der 83-jährige PKW-Fahrer stand unter Schock und wurde durch

Angehörige vor Ort betreut.

Am Unfallort kam die Dekra zum Einsatz, um die Ursache des Unfalls zu

ermitteln. Zu diesem Zweck wurden der PKW und die Fahrräder

sichergestellt.

Die Kreisstraße war für 2,5 Stunden voll gesperrt.





René Kasten

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Parchim







